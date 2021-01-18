Кабінет Міністрів опублікував постанову, відповідно до якої гранична ціна на газ для населення становить 6,99 гривні за кубічний метр. Діятиме такий тариф з 1 лютого до 31 березня.

Докладніше про постанову Кабміну

Відповідний документ з'явився на Урядовому порталі ввечері 18 січня. Згідно з ним, обмеження ціни на газ для населення запроваджено шляхом розширення карантинної постанови.

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Установити з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, граничну ціну на природний газ за договорами поставки між побутовими споживачами та постачальниками на рівні 6 гривень 99 копійок за 1 кубічний метр (з урахуванням ПДВ та плати за транспортування,

– мовиться у постанові.

Крім того, для можливості встановлення граничної ціни на природний газ Кабмін вніс його до переліку соціально значущих товарів.

Також Кабмін розширив постанову, що затверджує порядок відбору постачальника "останньої надії". Отже тепер він не повинен перевищувати встановлену в лютому – березні граничну ціну продажу газу.

Хто такий постачальник "останньої надії"? З 1 січня 2019 року до 31 грудня 2021 року такі функції в Україні виконує компанія "Укрінтеренерго". Мовиться про всю українську територію, крім окупованих Криму та Донбасу.



Такий постачальник забезпечує гарантоване та безперервне постачання електроенергії споживачу у разі банкрутства або ліквідації попереднього електропостачальника; закінчення строку дії ліцензії; невиконання попереднім електропостачальником вимог правил ринку; необрання споживачем нового електропостачальника; припинення електропостачальника.

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