В Україні остаточно знизили ціну на газ: Кабмін оприлюднив постанову
Кабінет Міністрів опублікував постанову, відповідно до якої гранична ціна на газ для населення становить 6,99 гривні за кубічний метр. Діятиме такий тариф з 1 лютого до 31 березня.
Докладніше про постанову Кабміну
Відповідний документ з'явився на Урядовому порталі ввечері 18 січня. Згідно з ним, обмеження ціни на газ для населення запроваджено шляхом розширення карантинної постанови.
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Установити з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, граничну ціну на природний газ за договорами поставки між побутовими споживачами та постачальниками на рівні 6 гривень 99 копійок за 1 кубічний метр (з урахуванням ПДВ та плати за транспортування,
– мовиться у постанові.
Крім того, для можливості встановлення граничної ціни на природний газ Кабмін вніс його до переліку соціально значущих товарів.
Також Кабмін розширив постанову, що затверджує порядок відбору постачальника "останньої надії". Отже тепер він не повинен перевищувати встановлену в лютому – березні граничну ціну продажу газу.
Хто такий постачальник "останньої надії"?З 1 січня 2019 року до 31 грудня 2021 року такі функції в Україні виконує компанія "Укрінтеренерго". Мовиться про всю українську територію, крім окупованих Криму та Донбасу.
Такий постачальник забезпечує гарантоване та безперервне постачання електроенергії споживачу у разі банкрутства або ліквідації попереднього електропостачальника; закінчення строку дії ліцензії; невиконання попереднім електропостачальником вимог правил ринку; необрання споживачем нового електропостачальника; припинення електропостачальника.
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Що цьому передувало
- З 1 січня в Україні зросла ціна для населення як на газ, так і на електроенергію. Тому у багатьох містах проходили тарифні протести. Що відбувалося 18 січня – читайте за цим посиланням.
- 13 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив підготувати проєкт рішення про граничний рівень ціни на природний газ для населення на період карантину – 6,99 гривень за кубічний метр. Така ціна відповідає мінімальній ціні на українській біржі в січні 2021 року.
- "Нафтогаз" того ж дня ввечері повідомив, що його газопостачальна компанія (ГПК) є готовою поставляти газ на таких умовах. Для клієнтів ГПК, які раніше оформили тарифний план "Річний", вартість газу не зміниться і становитиме 4,73 гривні, 5,24 гривні та 6,45 гривні за кубічний метр відповідно до умов договорів.
- 18 січня уряд ухвалив рішення запровадити державне регулювання ціни на газ. Мовиться про фіксацію тієї самої ціни в 6,99 гривні.
- Прем'єр Денис Шмигаль зауважив, що тепер ціна на газ у середньому знизиться на 30%, а для деяких сімей – на 40%.
- Також в уряді планують встановити граничний тариф на розподіл газу. Він не перевищуватиме 1,79 гривні за кубометр. Невдовзі Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, має ухвалити відповідне рішення.
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