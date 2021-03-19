В Україні оновили зони карантину: Київ – у червоній

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Джерело:

МОЗ

Міністерство охорони здоров'я 19 березня оновило перелік карантинних зон в Україні. Київ тепер став "червоним". Крім того, у цій зоні залишається 4 регіони.

Найбільше областей потрапили до помаранчевої зони – 12, до жовтої – 8.

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Червона зона

  • Київ,
  • Житомирська область,
  • Закарпатська,
  • Івано-Франківська,
  • Чернівецька області.

Помаранчева зона:

  • Вінницька,
  • Донецька,
  • Київська,
  • Кіровоградська,
  • Львівська,
  • Миколаївська,
  • Одеська,
  • Сумська,
  • Тернопільська,
  • Херсонська,
  • Хмельницька,
  • Черкаська.

Жовта зона:

  • Волинська,
  • Дніпропетровська,
  • Запорізька,
  • Луганська,
  • Полтавська,
  • Рівненська,
  • Харківська,
  • Чернігівська області.

Які області можуть потрапити до червоної зони

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, виступаючи у стінах Ради, розповів, що складна ситуація є у західних областях. Наприклад, у Львівській. Також є ускладнення у Харківській та Миколаївській областях, але поки що, за словами Степанова, все під контролем.

Урядовець наголосив, що всі "помаранчеві" області можуть стати "червоними."

Зверніть увагу! Через збільшення кількості нових хворих у Львові та області оголосили локдаун. Він почав діяти з 19 березня та триватиме 10 днів.

Також локдаун з 20 березня до 9 квітня вводять у Києві. Крім того, карантин посилюють на Полтавщині та Сумах.