В Україні оновили зони карантину: Київ – у червоній

Джерело:МОЗ
Міністерство охорони здоров'я 19 березня оновило перелік карантинних зон в Україні. Київ тепер став "червоним". Крім того, у цій зоні залишається 4 регіони.
Найбільше областей потрапили до помаранчевої зони – 12, до жовтої – 8.
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, виступаючи у стінах Ради, розповів, що складна ситуація є у західних областях. Наприклад, у Львівській. Також є ускладнення у Харківській та Миколаївській областях, але поки що, за словами Степанова, все під контролем.
Урядовець наголосив, що всі "помаранчеві" області можуть стати "червоними."
Зверніть увагу! Через збільшення кількості нових хворих у Львові та області оголосили локдаун. Він почав діяти з 19 березня та триватиме 10 днів.
Також локдаун з 20 березня до 9 квітня вводять у Києві. Крім того, карантин посилюють на Полтавщині та Сумах.