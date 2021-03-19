В Україні оновили зони карантину: Київ – у червоній

Міністерство охорони здоров'я 19 березня оновило перелік карантинних зон в Україні. Київ тепер став "червоним". Крім того, у цій зоні залишається 4 регіони.

Найбільше областей потрапили до помаранчевої зони – 12, до жовтої – 8.

До теми Локдауни в окремих областях: у президента пояснили ідею

Червона зона

Київ,

Житомирська область,

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Чернівецька області. Помаранчева зона: Вінницька,

Донецька,

Київська,

Кіровоградська,

Львівська,

Миколаївська,

Одеська,

Сумська,

Тернопільська,

Херсонська,

Хмельницька,

Черкаська.

Жовта зона:

Волинська,

Дніпропетровська,

Запорізька,

Луганська,

Полтавська,

Рівненська,

Харківська,

Чернігівська області.

Які області можуть потрапити до червоної зони

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, виступаючи у стінах Ради, розповів, що складна ситуація є у західних областях. Наприклад, у Львівській. Також є ускладнення у Харківській та Миколаївській областях, але поки що, за словами Степанова, все під контролем.

Урядовець наголосив, що всі "помаранчеві" області можуть стати "червоними."

Зверніть увагу! Через збільшення кількості нових хворих у Львові та області оголосили локдаун. Він почав діяти з 19 березня та триватиме 10 днів.

Також локдаун з 20 березня до 9 квітня вводять у Києві. Крім того, карантин посилюють на Полтавщині та Сумах.