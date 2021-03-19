Найбільше областей потрапили до помаранчевої зони – 12, до жовтої – 8.

До теми Локдауни в окремих областях: у президента пояснили ідею

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, виступаючи у стінах Ради, розповів, що складна ситуація є у західних областях. Наприклад, у Львівській. Також є ускладнення у Харківській та Миколаївській областях, але поки що, за словами Степанова, все під контролем.

Урядовець наголосив, що всі "помаранчеві" області можуть стати "червоними."

Зверніть увагу! Через збільшення кількості нових хворих у Львові та області оголосили локдаун. Він почав діяти з 19 березня та триватиме 10 днів.

Також локдаун з 20 березня до 9 квітня вводять у Києві. Крім того, карантин посилюють на Полтавщині та Сумах.