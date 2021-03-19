В Україні оновили зони карантину: Київ – у червоній
Міністерство охорони здоров'я 19 березня оновило перелік карантинних зон в Україні. Київ тепер став "червоним". Крім того, у цій зоні залишається 4 регіони.
Джерело:МОЗ
Найбільше областей потрапили до помаранчевої зони – 12, до жовтої – 8.
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Червона зона
- Київ,
- Житомирська область,
- Закарпатська,
- Івано-Франківська,
- Чернівецька області.
Помаранчева зона:
- Вінницька,
- Донецька,
- Київська,
- Кіровоградська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Сумська,
- Тернопільська,
- Херсонська,
- Хмельницька,
- Черкаська.
Жовта зона:
- Волинська,
- Дніпропетровська,
- Запорізька,
- Луганська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Харківська,
- Чернігівська області.
Які області можуть потрапити до червоної зони
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, виступаючи у стінах Ради, розповів, що складна ситуація є у західних областях. Наприклад, у Львівській. Також є ускладнення у Харківській та Миколаївській областях, але поки що, за словами Степанова, все під контролем.
Урядовець наголосив, що всі "помаранчеві" області можуть стати "червоними."
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