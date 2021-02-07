В Україні – несприятливі погодні умови: де може бути ускладнений рух

В Україні – знову потужні снігопади та мінусова температура повітря. Через ожеледицю та значне налипання снігу на дорогах може бути ускладнений рух на автошляхах. Зокрема, в Києві може бути обмежений рух вантажівок та автобусів.

Наразі ситуація на дорогах, кажуть у поліції, контрольована.

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Комунальники обробляють дороги засобами проти ожеледиці

Рух автошляхами державного значення забезпечено. Комунальники обробляють проїзні частини засобами проти ожеледиці.

Правоохоронці не виключають, що рух для великогабаритного транспорту та автобусів можуть обмежити. Перш за все, це стосується Києва.

Яка погода 7 – 9 лютого в Україні

Синоптики попередили про хуртовини та снігові замети. Найскладніша ситуація у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Жителям цим областей слід бути готовими до потужних поривів вітру та ожеледиці на дорогах.

На Закарпатті, окрім снігу, падатиме ще й дощ.

8 – 9 лютого не слід сподіватись на покращення погоди, ситуація зміниться – проте у гіршу сторону. Снігопади та заметілі зачеплять також північні, центральні, східні та південні області. На дорогах – ожеледиця та налипання мокрого снігу.

На дорогах – ожеледиця та налипання мокрого снігу. 9 лютого жителі західних та південних областей нарешті дочекаються припинення опадів.

У Патрульній поліції просять утриматись від поїздок на власному транспорті. Якщо ж водії потрапили у халепу, закликають одразу звертатись на 102.

Що робити водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу