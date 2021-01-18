Обраний президент США Джо Байден продовжить надавати Україні військову допомогу. Однак чекати від нього певних потурань не варто.

Байден ставиться до України приязно, однак суворо. Про це заступник Генсека НАТО Александер Вершбоу заявив в інтерв'ю "Фактам".

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Україні не варто чекати від Байдена потурань, адже він бажає, щоб ви завершили розпочаті політичні, економічні та судові реформи,

– наголосив Вершбоу.

Що ще сказав Вершбоу

Тільки завершивши реформи, Україна не дасть Росії себе проковтнути.

Успішні реформи – це шлях до протистояння російській агресії. На жаль, наразі усі вони – нереалізовані.

Байден наполягатиме на створенні єдиного "західного фронту". Тоді політика США та країн Євросоюзу щодо України буде узгодженою.

Байден ще наполегливіше провадитиме політику санкцій, які допоможуть Росії змінити свою поведінку. Обраний президент США робитиме акцент на посиленні санкцій.