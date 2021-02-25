Україні взагалі не потрібна судова реформа, – Веніславський

Судова реформа не призвела до якісного оновлення судової влади. Отримавши надмірно широкі гарантії незалежності, надмірно високі заробітні плати й фінансове забезпечення, суди не забезпечили справедливого правосуддя.

Гарантії для суддів повинні бути такими, які б не дозволяли займатися їм протиправними діями. Таку думку в ефірі програми "6/9" висловив представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський.

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Україні не треба судова реформа

За його словами, є 2 боки медалі одного комплексу проблем:

наразі в Україні забезпечили дуже широкі, максимально можливі гарантії діяльності суддів;

водночас потрібно, щоб вони боялись за свої протиправні дії.

Я скажу дуже крамольну річ. Можливо, нам не потрібна якась чергова судова реформа. Треба, щоб працювали ті інститути, які наразі передбачені чинним законодавством,

– зазначив Веніславський.

Він зауважив, що саме задля цього повинна бути ефективно працююча Вища рада правосуддя. Саме тоді система збалансується.

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Притягнення до відповідальності суддів

"Не потрібні будь-які реформи судової влади, окрім однієї – притягнення до відповідальності суддів за протиправні дії. Після цього все запрацює", – також сказав представник президента.

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Він додав, що Володимир Зеленський поставив акцент на ухваленні закону, який відновить ефективність функціонування Вищої ради правосуддя. Веніславський назвав це першим суттєвим кроком до кінцевої мети.