Україні взагалі не потрібна судова реформа, – Веніславський

Джерело:24 канал
Судова реформа не призвела до якісного оновлення судової влади. Отримавши надмірно широкі гарантії незалежності, надмірно високі заробітні плати й фінансове забезпечення, суди не забезпечили справедливого правосуддя.
Гарантії для суддів повинні бути такими, які б не дозволяли займатися їм протиправними діями. Таку думку в ефірі програми "6/9" висловив представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський.
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За його словами, є 2 боки медалі одного комплексу проблем:
Я скажу дуже крамольну річ. Можливо, нам не потрібна якась чергова судова реформа. Треба, щоб працювали ті інститути, які наразі передбачені чинним законодавством,
– зазначив Веніславський.
Він зауважив, що саме задля цього повинна бути ефективно працююча Вища рада правосуддя. Саме тоді система збалансується.
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"Не потрібні будь-які реформи судової влади, окрім однієї – притягнення до відповідальності суддів за протиправні дії. Після цього все запрацює", – також сказав представник президента.
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Він додав, що Володимир Зеленський поставив акцент на ухваленні закону, який відновить ефективність функціонування Вищої ради правосуддя. Веніславський назвав це першим суттєвим кроком до кінцевої мети.Зауважимо! В Офісі Президента відбулося детальне обговорення Стратегії розвитку органів правосуддя та конституційного судочинства на 2021 – 2023 роки.