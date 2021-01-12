Міністр уряду Олег Немчінов заявив, що Україна належить до списку країн з найм'якшими карантинними обмеженнями. Низка країн Європи нещодавно ввели ще жорсткіший та триваліший карантин.

Що сказав Немчінов

Згідно з індексом Оксфордського університету, карантинні обмеження в Україні не є жорсткими. Про це Немчінов написав у своєму телеграм-каналі.

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У списку також опинилися Хорватія, Швейцарія, Бельгія та Франція.

Найсуворіший карантин наразі діє у Італії – у країні ввели загальнонаціональний локдаун та запровадили комендантську годину,

– пояснив міністр.

Що відомо про карантин в Італії 21 грудня Італія вже вдруге оголосила локдаун. Уряд заборонив працювати ресторанам та барам. Також мають бути зачиненими всі магазини, які не торгують товарами для задоволення щоденних потреб. Крім того, заборонили переміщення людей з одного регіону в інший. Винятки не були передбачені навіть для тих, хто має два місця проживання. Такі обмеження діяли до 6 січня.

Зауважимо, в Україні посилили карантин на термін 8 – 25 січня. Через це підприємці у низці міст вийшли на акції протесту.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу