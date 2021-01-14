В Україну нарешті прийшла справжня зима. Втім, через сніг та ожеледицю на дорогах виникли небезпечні ситуації. Впродовж 13 січня за допомогою до рятувальників зверталися водії з різних регіонів країни.

Рятувальники виїжджали на виклики у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Харківській областях. Про це повідомили на сайті ДСНС.

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Ситуація на дорогах

►Херсонська область

У Нововоронцовському районі рятувальники витягли із заметів 18 великих автомобілів. Через сильний вітер та снігопад на трасі Т0403, що проходить через селище Нововоронцовка, вони не змогли подолати затяжний слизький підйом на відрізку дороги.

►Миколаївська область

Працівники ДСНС на 2 спеціальних автомобілях підвищеної прохідності здійснювали моніторинг автошляхів у Новоодеському, Вознесенському та Первомайському районах, а також у місті Южноукраїнськ. Загалом, рятувальники тричі допомагали водіям вантажівок відбуксирувати з підйомів. Ускладнення зафіксовували на дорозі в районі села Мигія Первомайського району.

►Запорізька область

На трасі "Дніпро – Маріуполь" між населеними пунктами Кінські Роздори та Гусарка Пологівського району водій легковика з'їхав у кювет та не міг самостійно виїхати на трасу. Рятувальники за допомогою спецавтомобіля та тросу витягли автомобіль на дорогу.

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►Харківська область

Рятувальники допомогли витягти автомобіль швидкої, який застряг і не міг зрушити з місця. За допомогою тросу бійці ДСНС відбуксирували рятувальним авто швидку. Далі автомобіль продовжив рух самостійно, але рятувальники супроводжували його, щоб медики дістались до місця виклику без перешкод.

Вирушаючи взимку в дорогу, зважайте на попередження рятувальників. За несприятливої погоди, якщо вашу поїздку можна відкласти або змінити маршрут на більш безпечний, – зробіть це,

– наголосили у ДСНС.

В Укравтодорі розповіли, що до очищення і посипання автошляхів в 10 областях України залучили 1 800 одиниць снігоприбиральної техніки та 2 243 співробітників.

"Покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокре. У Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Сумській та Миколаївській областях покриття місцями засніжене. Місцями є ожеледиця в Одеській та Рівненській областях. На перевальних ділянках вже майже добу йде сніг, випало 15 – 20 сантиметрів", – підкреслили у відомстві.

Правила безпеки на дорозі