Працівники СБУ вилучили унікальну історичну пам'ятку, яку хотіли вивезти на територію Польщі на замовлення європейського клієнта. Прижиттєве видання "Кобзаря" Тараса Шевченка може коштувати близько 50 тисяч доларів.

Правоохоронці вилучили коштовності, які є історичними цінностями, на пункті пропуску Ягодин. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Всі цінності планують передати до Музейного фонду України.

Кур'єр із секретною посилкою

За спробу незаконного вивезення старовинних речей оперативники спецслужби затримали кур'єра.

За даними слідства, він діяв на замовлення киянина, який був лише організатором злочину. Замовником виступав мешканець Європи.



В Україні залишилось лише 8 прижиттєвих видань "Кобзарів" / Фото пресслужби СБУ

Окрім унікального видання збірки Шевченка 1860 року правоохоронці вилучили також понад 200 монет та прикрас часів римської та кельтської культур.



У кур'єра знайшли також монети стародавніх часів / Фото пресслужби СБУ

Що ж стосується "Кобзаря", то він належить до одного з останніх прижиттєвих видань Шевченка. В Україні, згідно з офіційними даними, таких залишилось лише 8.

Дивіться відео з вилученим прижиттєвим виданням "Кобзаря":