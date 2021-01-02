В Україні набрав чинності закон про оборонні закупівлі, хоча його схвалила Рада та підписав президент Володимир Зеленський ще влітку. Відповідно до документу, рівень секретності оборонних закупівель повинен знизитися.

Деталі закону про оборонні закупівлі оприлюднили на сайті Верховної Ради. Раніше радник міністра оборони України Артур Переверзєв підкреслював, що цей проєкт закону "покликано системно знизити рівень секретності закупівель озброєння та військової техніки".

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Також документ повинен сприяти поступовому переходу до державного підтвердження якості на основі підходів, які використовуються у відповідних стандартах НАТО.

Закон про оборонні закупівлі: головне про документ

Він визначає, що оборонні закупівлі – це здійснення державним замовником закупівель товарів, робіт і послуг, призначених для виконання держпрограм у сферах національної безпеки та оборони. Також це стосується інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки й оборони.

Автори закону дали визначення поняттю "план якості". Як мовиться у пояснювальній записці, цей документ встановлює вимоги до діяльності (процесів), розподілу відповідальності та керування відповідними ресурсами. Усе це слід застосовувати до конкретних товарів, робіт і послуг задля забезпечення їхньої якості під час виконання держконтракту.

Виключно для національних виробників передбачили можливість збільшення гранично допустимого рівня рентабельності виконання контрактів під час закупівель без застосування конкурентних процедур.

Закон будуть застосовувати за умови, що вартість предмета закупівлі для товарів і послуг оборонного призначення, інших товарів та послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень. Якщо ж мовиться про роботи оборонного призначення та роботи для гарантованого забезпечення потреб безпеки й оборони, то ця сума становить 1,5 мільйона гривен.

Водночас закон визначає держзамовників, які здійснюють оборонні закупівлі. Держзамовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнути дії закону.

Однак дія цього документу не поширюється на оборонні закупівлі через міжнародні спеціалізовані організації, їхні представництва, через спеціалізовані фонди, підприємства, установи та організації. Перелік усіх визначає Кабмін. Також не поширюється через механізми програми уряду США "Міжнародні військові продажі".

З 31 березня планування оборонних закупівель будуть здійснювати відповідно до цього закону.

Зауважимо! На початку грудня Міністерство оборони зробило першу в історії України закупівлю військових товарів через Агентство НАТО з підтримки та постачання. Мовиься про придбання для потреб ЗСУ гусеничної стрічки для бойових машин піхоти БМП-1 та БМП-2.