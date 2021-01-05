Влада України може переглянути можливість посилення карантину з 8 січня. Наразі аналізують статистику захворювань на COVID-19. ЗМІ пишуть, що рішення оголосять 7 січня.

Посилити карантин в Україні планували з 8 січня. Однак тепер думають над зміною рішення про локдаун. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерело в Офісі Президента.

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Сьомого (7 січня – 24 канал) буде рішення. Зараз йде ретельна оцінка трендів кількості хворих,

– розповів співрозмовник видання.

Впроваджувати локдаун планували на період з 8 по 24 січня. Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що його можуть перенести. Причиною начебто стало значне зменшення кількості хворих.

Джерело видання в Кабінеті Міністрів заявило, що така можливість справді обговорюється. Однак в команді влади наразі немає консенсусу щодо цього питання.

Довідка. Станом на 5 січня коронавірус підтвердили у 1 083 585 українців, за останню добу – у 5 334 людей. Від початку епідемії одужали 747 408 жителів України, на жаль, померли – 19 129.

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Якими будуть обмеження у випадку введення локдауну

заборона роботи кафе, ресторанів і барів, крім доставки й замовлень на виніс,

заборона роботи магазинів непродовольчих товарів – тільки доставка,

не працюватимуть кінотеатри, фітнес-клуби, спортзали, театри, торговельно-розважальні центри, крім випадків, коли там дозволена торгівля лише продуктами, ліками, ветеринарними препаратами, товарами особистої гігієни та побутової хімії,

всі заклади освіти підуть на канікули, крім дитячих садків,

заборона на розважальні, спортивні, культурні й інші масові заходи,

спортивні заходи заборонені, дозволено лише професійним командам, але без глядачів,

заборонені різдвяні ярмарки, встановлення різдвяних ялинок у містах – дозволене, але без зон розваг,

державні й комунальні заклади перейдуть на дистанційну роботу,

працівникам приватної сфери теж рекомендують перейти на дистанційну роботу.



Перелік карантинних обмежень протягом зими 2020 – 2021 / Інфографіка 24 каналу