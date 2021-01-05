В Україні можуть переглянути рішення про впровадження локдауну, – ЗМІ
Влада України може переглянути можливість посилення карантину з 8 січня. Наразі аналізують статистику захворювань на COVID-19. ЗМІ пишуть, що рішення оголосять 7 січня.
Посилити карантин в Україні планували з 8 січня. Однак тепер думають над зміною рішення про локдаун. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерело в Офісі Президента.
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Сьомого (7 січня – 24 канал) буде рішення. Зараз йде ретельна оцінка трендів кількості хворих,
– розповів співрозмовник видання.
Впроваджувати локдаун планували на період з 8 по 24 січня. Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що його можуть перенести. Причиною начебто стало значне зменшення кількості хворих.
Джерело видання в Кабінеті Міністрів заявило, що така можливість справді обговорюється. Однак в команді влади наразі немає консенсусу щодо цього питання.
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Якими будуть обмеження у випадку введення локдауну
- заборона роботи кафе, ресторанів і барів, крім доставки й замовлень на виніс,
- заборона роботи магазинів непродовольчих товарів – тільки доставка,
- не працюватимуть кінотеатри, фітнес-клуби, спортзали, театри, торговельно-розважальні центри, крім випадків, коли там дозволена торгівля лише продуктами, ліками, ветеринарними препаратами, товарами особистої гігієни та побутової хімії,
- всі заклади освіти підуть на канікули, крім дитячих садків,
- заборона на розважальні, спортивні, культурні й інші масові заходи,
- спортивні заходи заборонені, дозволено лише професійним командам, але без глядачів,
- заборонені різдвяні ярмарки, встановлення різдвяних ялинок у містах – дозволене, але без зон розваг,
- державні й комунальні заклади перейдуть на дистанційну роботу,
- працівникам приватної сфери теж рекомендують перейти на дистанційну роботу.
Перелік карантинних обмежень протягом зими 2020 – 2021 / Інфографіка 24 каналу
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