В Україні можуть дозволити примусове годування в'язнів: проєкт схвалив профільний комітет

Комітет Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих підтримав законопроєкт №4323. Він передбачає примусове годування осіб, яких утримують під вартою.

Цим проєктом вносяться зміни у низку законодавчих актів.

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Рішення про годування прийматиме суд

У документі пропонують застосувати примусове годування до того засудженого, який відмовився від їжі. На такий крок у місцях позбавлення волі йтимуть лише після відповідної ухвали суду.

Судді, своєю чергою, керуватимуться висновками лікарів, які засвідчать про загрозу для життя.

За ув'язненим, що голодує, має бути нагляд медика

Без рішення суду мови про жодне примусове годування бути не може. Вже з цього часу над в'язнем має встановлюватись нагляд медика. Про примусове годування мають повідомити родичів ув'язненого та уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Законопроєкт про примусове годування в'язнів Кабмін передав парламенту ще у листопаді 2020 року.

Врегулювати примусове годування в'язнів просив ще Рябошапка

Зазначимо, що про необхідність ухвалення такого закону ще на початку 2020 року заявив тодішній генпрокурор Руслан Рябошапка. Своє звернення він направив прем'єр-міністру Олексію Гончаруку.