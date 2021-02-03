Нью-Йорк вже майже в Україні: комітет Ради дав "зелене світло"

Селище Новгородське, що на Донеччині, за крок до перейменування на Нью-Йорк. Це рішення підтримав комітет Ради з питань організації державної влади.

Джерело: 24 канал

Це питання депутати обговорили 3 лютого. Перейменування підтримали 18 членів комітету, голосів проти не було. Тож тепер остаточне рішення – за Верховною Радою.

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Що варто знати про український Нью-Йорк

На засідання комітету запросили представницю громади Новгородського – Крістіну Шевченко. Вона детальніше розповіла про обставини перейменування.

За словами Шевченко, перша згадка про український Нью-Йорк була на мапі Катеринославської губернії ще у 1859 році. Таку назву селище носило до середини XX століття.

Проте у 1951 році радянська влада захотіла перейменувати селище на Новгородське. Мовляв, воно "не дуже вже по-російськи й звучало", а також було співзвучне з американським Нью-Йорком.

Місцевих жителів не запитували про перейменування. Навіть вже 2 – 3 роки після цього вони не знали, що живуть вже у Новгородському, а не у Нью-Йорку,

– наголосила Шевченко.

Й підкреслила, що селище розташоване за 6 кілометрів від окупованої Горлівки. Триває російсько-українська війна, тому його мешканцям особливо важливо говорити про українське та європейське коріння.

"Нам дуже важливо розбудовувати й надалі українську Україну на лінію зіткнення", – зауважила Шевченко та попросила депутатів підтримати перейменування.

Народні депутати про перейменування

Депутат від "Голосу" та перший заступник голови комітету Роман Лозинський перед голосуванням наголосив, що відновлення історичної справедливості – це завжди добре.

Крім цього, народний обранець звернувся до мешканців поки що Новгородського, а у майбутньому, найімовірніше, вже українського Нью-Йорка.

Заокеанський Нью-Йорк також колись був маленьким поселенням, а зараз став великим гігантом. Я переконаний, що ця громада також має всі шанси на такий розвиток,

– підкреслив він.

"Слуга народу" Віталій Безгін наголосив, що усі процедури щодо перейменування дотримані. А також підкреслив, що необхідність такої ініціативи раніше відзначили в Інституті нацпам'яті.