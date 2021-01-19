У розпал морозів: в Україні критична ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС
Станом на 18 січня ситуація із запасами вугілля на складах усіх ТЕС є критичною. За останні декілька місяців кількість вугілля різних марок зменшилася у 5,2 разів.
Наразі запаси вугілля в Україні становлять лише 487,5 тисячі тонн. Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
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- Газового вугілля залишилося 283,6 тисячі тонн.
- Антрацитового вугілля – 203,9 тисячі тонн.
Тому, починаючи з понеділка, 18 січня, включено в роботу додатково 6 блоків 3 ТЕС (Вуглегірська ТЕС, Зміївська ТЕС, Трипільська ТЕС) на резервному паливі (газ),
– розповіли в "Укренерго".
Що ще кажуть в "Укренерго"
- Через сильні морози кількість споживання електроенергії зросла.
- Необхідно було якнайшвидше збалансувати енергосистеми.
- Для цього збільшили генерацію ГЕС та ГАЕС.
- Середньодобове виробництво ТЕС зросло на 6%.
- Середньодобове виробництво ГЕС – на 30%.
- Станом на 18 січня не було відключень будь-яких категорій споживачів. Не планують їх наразі і у майбутньому.
- Також не було аварійних відключень промислових підприємств.
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