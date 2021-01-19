Станом на 18 січня ситуація із запасами вугілля на складах усіх ТЕС є критичною. За останні декілька місяців кількість вугілля різних марок зменшилася у 5,2 разів.

Наразі запаси вугілля в Україні становлять лише 487,5 тисячі тонн. Про це повідомляє пресслужба "Укренерго". Актуально Тарифи на електроенергію у 2021: що зміниться для населення Газового вугілля залишилося 283,6 тисячі тонн. Антрацитового вугілля – 203,9 тисячі тонн. Тому, починаючи з понеділка, 18 січня, включено в роботу додатково 6 блоків 3 ТЕС (Вуглегірська ТЕС, Зміївська ТЕС, Трипільська ТЕС) на резервному паливі (газ),

– розповіли в "Укренерго". Що ще кажуть в "Укренерго" Через сильні морози кількість споживання електроенергії зросла. Необхідно було якнайшвидше збалансувати енергосистеми. Для цього збільшили генерацію ГЕС та ГАЕС. Середньодобове виробництво ТЕС зросло на 6%. Середньодобове виробництво ГЕС – на 30%. Станом на 18 січня не було відключень будь-яких категорій споживачів. Не планують їх наразі і у майбутньому. Також не було аварійних відключень промислових підприємств.