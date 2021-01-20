Кабінет Міністрів України хоче створити державний фонд підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки. Він повинен діяти у межах спеціального фонду Держбюджету.

Наповнювати фонд будуть коштами від плати за ліцензії на проведення азартних ігор та лотерей. Відповідно законопроєкт схвалили 20 січня на засіданні уряду, яке транслювали на ютуб-каналі Кабміну.

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Що передбачає проєкт закону

Пропонується внести зміни до Бюджетного кодексу України, а саме:

створити державний фонд підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки у складі спеціального фонду Держбюджету;

спрямувати відрахування щорічних ліцензійних платежів від діяльності у сфері азартних ігор, а також від випуску та проведення лотерей до фонду;

спрямувати до місцевих бюджетів 50% від сплат за ліцензії на проведення азартних ігор у казино, а також у залах гральних автоматів;

кошти фонду використовувати на фінансування охорони здоров’я, спорту, освіти, культури, наукової і науково-технічної діяльності з визначенням цільового спрямування платежу за конкретний вид ліцензії.

Запрацювати фонд повинен з 1 січня 2022 року.

Зверніть увагу! У законі України про Державний бюджет на 2021 рік передбачили плату за ліцензії на проведення азартних ігор, а також на випуск та проведення лотерей в сумі 7,4 мільярда гривень. Торік ця сума становила 4,4 мільярда гривень, тобто на 70% менше.