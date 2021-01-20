Гроші за ліцензії на гральний бізнес хочуть спрямувати на медицину: деталі
Кабінет Міністрів України хоче створити державний фонд підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки. Він повинен діяти у межах спеціального фонду Держбюджету.
Наповнювати фонд будуть коштами від плати за ліцензії на проведення азартних ігор та лотерей. Відповідно законопроєкт схвалили 20 січня на засіданні уряду, яке транслювали на ютуб-каналі Кабміну.
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Що передбачає проєкт закону
Пропонується внести зміни до Бюджетного кодексу України, а саме:
- створити державний фонд підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки у складі спеціального фонду Держбюджету;
- спрямувати відрахування щорічних ліцензійних платежів від діяльності у сфері азартних ігор, а також від випуску та проведення лотерей до фонду;
- спрямувати до місцевих бюджетів 50% від сплат за ліцензії на проведення азартних ігор у казино, а також у залах гральних автоматів;
- кошти фонду використовувати на фінансування охорони здоров’я, спорту, освіти, культури, наукової і науково-технічної діяльності з визначенням цільового спрямування платежу за конкретний вид ліцензії.
Запрацювати фонд повинен з 1 січня 2022 року.
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