В Україні хочуть зобов'язати Facebook і Google платити податки: чому це погано для користувачів

В Україні великі закордонні корпорації заробляють велику суму грошей, однак не сплачуть податки в Державний бюджет. Цю ситуацію хочуть виправити у Верховній Раді, підтримавши відповідний законопроєкт. Мовиться про зобов'язання для компаній Facebook і Google.

Джерело: 24 канал

Ініціював це питання голова парламенту Данило Гетманцев. Він запевнив, що ситуація, яка є зараз, "абсолютно неприпустима".

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"Не реєструватися в Україні, але сплачувати податок віддалено у валюті в наш Державний бюджет, адже в нас склалася абсолютно неприпустима ситуація, коли корпорації зароблять великі гроші в Україні, але не сплачують податки", – сказав Гетманцев.

Він вважає, що лише від рекламних послуг у соцмережі Україна може отримати 3 мільярди гривень на рік. Зазначимо, що Facebook сплачує такий податок у більше ніж 20 країнах світу. Зокрема, у ЄС, Китаї та Росії.

Чому буде важко запровадити податок

Керівник політичних питань Київської школи економіки Павло Кухта в ефірі 24 каналу розповів, що підтримує ініціативу Гетманцева.

Ініціатива Гетманцева правильна і зрозуміла, це великі корпорації. Якщо в нас вічна проблема з наповненням бюджету, то великі гравці – перші, з кого треба брати гроші. Це правильніше, ніж намагатися витягнутися з малого українського бізнесу, який є бідним і неспроможним,

– пояснив Кухта.

Однак проблема в тому, що в Україні буде досить важко запровадити це нововведення.

"Теоретично, могли б вже проводити податкові операції, якби вони (податкова служба – 24 канал) були ефективною організацією, яка намагалася збирати доходи в бюджет у правильний спосіб. Однак вони – вкрай корумпована і проблемна організація, а тому не збираються цього робити", – зауважив Кухта.

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Водночас транснаціональні корпорації, за словами Кухти, зазвичай законослухняні, тому в цьому проблем не мало б виникати.

Як це вплине на користувачів мереж

Кухта припустив, що послуги корпорацій здорожчають на таку ж суму, яким буде податок для них в Україні.

"Якщо це будуть додаткові витрати для компанії, то й для користувачів теж. Вони почнуть закладати це у вартість послуг на території України. Так, це неприємно, але краще хай людина заплатить за послугу дорожче, ніж бабуся чи маленький бізнесмен на ринку. Коли ми вимагаємо податки з заможніших – це справедливіше", – підсумував.

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