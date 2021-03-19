"Слуги народу" хочуть заборонити пропаганду "руського міра". До парламенту внесли законопроєкт, який засуджує відповідну ідеологію.

Ініціаторами стали депутати Олег Дунда і Олександр Аліксійчук. Вони підготували проєкт закону та вже відправили на розгляд комітету з правової політики.

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Про що мовиться у законопроєкті

У законопроєкті "Про внесення змін до деяких законів щодо засудження ідеології "руського міра" мовиться про заборону пропаганди ідеології, яка впродовж декількох століть є ідеологічним супроводженням політики Росії щодо:

збирання земель;

підкорення народів;

намагання відродити Союз Радянських Соціалістичних Республік;

утвердження імперських амбіцій;

декларування себе світовою наддержавою.

За словами авторів, багато років концепція "руського міра" здійснювала ідеологічне забезпечення імперських дій Росії. Водночас широкого громадсько-політичного дискурсу країни-агресора термін відповідний термін ввів президент Володимир Путін.

Нагадаємо! В Україні діє закон про заборону використання та пропаганди символіки комуністичного та нацистського режимів.

Ініціатори законопроєкту пропонують додати до формулювання "засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", після коми слова "ідеології "руського міра".