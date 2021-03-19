В Україні хочуть заборонити ідеологію "руського міра": депутати внесли законопроєкт
"Слуги народу" хочуть заборонити пропаганду "руського міра". До парламенту внесли законопроєкт, який засуджує відповідну ідеологію.
Джерело:Верховна Рада України
Ініціаторами стали депутати Олег Дунда і Олександр Аліксійчук. Вони підготували проєкт закону та вже відправили на розгляд комітету з правової політики.
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Про що мовиться у законопроєкті
У законопроєкті "Про внесення змін до деяких законів щодо засудження ідеології "руського міра" мовиться про заборону пропаганди ідеології, яка впродовж декількох століть є ідеологічним супроводженням політики Росії щодо:
- збирання земель;
- підкорення народів;
- намагання відродити Союз Радянських Соціалістичних Республік;
- утвердження імперських амбіцій;
- декларування себе світовою наддержавою.
За словами авторів, багато років концепція "руського міра" здійснювала ідеологічне забезпечення імперських дій Росії. Водночас широкого громадсько-політичного дискурсу країни-агресора термін відповідний термін ввів президент Володимир Путін.
Ініціатори законопроєкту пропонують додати до формулювання "засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", після коми слова "ідеології "руського міра".
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