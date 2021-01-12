У Міністерстві розвитку громад та територій України заявили, що ситуація з регулюванням тарифів і їх об'єктивністю в Україні є критичною. Саме тому там вирішили створити житлово-комунальну інспекцію. Законопроєкт вже розробили.

Документ наприкінці 2020 року внесли в Раду. Таку інформацію повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов в інтерв'ю програмі 24 каналу "Міністри в краватках і без".

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"Очікуємо, що протягом 2021 року його приймуть. Ця організація має всі шанси з'явитися вже у 2021 році", – запевнив міністр.

Чим займатиметься інспекція

За словами Чернишова, завданням житлово-комунальної інспекції буде саме контроль за об'єктивністю і верифікацією тарифів, які застосовують у сфері житлового-комунального господарства.

Він запевнив, що інспекція є дуже потрібною в Україні, адже "проблеми в житлово-комунальному господарстві українці успадкували з минулих років".

Ми розуміємо, що приблизно 30 років держава регулювала систему ЖКП у такий спосіб, що деякі політики, регулюючи ціни на ресурси та енергоносії, створили десятки мільярдів боргів у цій системі. Вони тягнуть цю систему вниз,

– зауважив Чернишов.

Окрім контролю за тарифами, інспекція також мотивуватиме гравців ринку виконувати потрібні заходи. Зокрема, будуть і санкції негативного характеру.

До теми. В Україні протестують проти нових тарифів на газ. Люди вимагають, аби їх скасували і повернули пільговий тариф на електроенергію.