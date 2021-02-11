Реформа "оборонки": в Україні хочуть створити повний цикл виробництва боєприпасів

Джерело:Урядовий портал
У структурі Мінстратегпрому створили підрозділ, який займатиметься питаннями повного виробництва боєприпасів. Адже наразі в Україні є підприємства, які продукують лише початок і кінець набоїв чи гранат.
Наразі в Україні немає підприємства, яке б виготовляло "начинку" зброї.
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За словами першого заступника Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Валерія Іващенка, в Україні є сучасне підприємство з виробництва капсулів, капсульних втулок та підривачів. Це є так званим початком і кінцем боєприпаса.
У той час як те, що розміщується всередині між ними: гільзу, пороховий заряд, корпус снаряда, – виробляти нікому. Наразі відтворення повного циклу виробництва є завданням номер один, розповів Іващенко.
Завдання дуже амбітне: "Укроборонпром" у процесі трансформації має відтворити технологічний цикл виробництва боєприпасів в Україні,
– сказав він.
Це буде одним з кроків, які здійснять перед майбутньою ліквідацією Укроборонпрому.