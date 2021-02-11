У структурі Мінстратегпрому створили підрозділ, який займатиметься питаннями повного виробництва боєприпасів. Адже наразі в Україні є підприємства, які продукують лише початок і кінець набоїв чи гранат.

Наразі в Україні немає підприємства, яке б виготовляло "начинку" зброї.

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За словами першого заступника Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Валерія Іващенка, в Україні є сучасне підприємство з виробництва капсулів, капсульних втулок та підривачів. Це є так званим початком і кінцем боєприпаса.

У той час як те, що розміщується всередині між ними: гільзу, пороховий заряд, корпус снаряда, – виробляти нікому. Наразі відтворення повного циклу виробництва є завданням номер один, розповів Іващенко.

Завдання дуже амбітне: "Укроборонпром" у процесі трансформації має відтворити технологічний цикл виробництва боєприпасів в Україні,

– сказав він.

Це буде одним з кроків, які здійснять перед майбутньою ліквідацією Укроборонпрому.

Ліквідація Укроборонпрому

Укроборонпром планують ліквідувати вже у 2021 році. Замість нього створять 2 холдинги – "Оборонні системи України" і "Аерокосмічні системи України".

Перший об'єднає підприємства Укроборонпрому, які виготовляють військову техніку, а другий – працюватиме над дослідженням і розвитком космосу та авіації.