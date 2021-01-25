Кабінет міністрів працює над створенням в Україні "кризової гарячої лінії". Держсекретар уряду розпорядився створити робочу групу, яка займатиметься цим питанням.

Джерело: телеграм-канал Олега Немчінова Допомагатиме у створенні "гарячої лінії" естонський Центр політичних досліджень "PRAXIS". Про це 25 січня повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. Читайте також Кабмін підтримав проєкт Стратегії воєнної безпеки України: що він передбачає Створення "кризової гарячої лінії" У вересні 2020 року естонський Центр політичних досліджень "PRAXIS" запропонував допомогти Україні у створенні "кризової гарячої лінії", як аналога лінії 12-47 в Естонії.

Кабмін опрацював цю пропозицію та прийняв рішення долучити до роботи Урядовий контактний центр, який мав стати базою для створення кризового інформаційного телефону.

Урядовий контактний центр 2 листопада 2020 року уклав Меморандум про співпрацю з Аналітичним центром "PRAXIS".

Держсекретар Кабінету міністрів створив робочу групу, яка повинна долучитися до створення "кризової гарячої лінії", а саме візьметься за розробку необхідних нормативно-правових актів. Навіщо в Україні "кризова гаряча лінія" Допоможе населенню України швидко отримувати інформацію про кризу та існуючі небезпеки;

Дозволить утримувати вільним ресурс телефонів екстреної допомоги для обробки екстрених викликів;

Допоможе ефективніше справлятися з кризами та скорочувати збитки, що можуть бути завдані ними, оскільки населення буде краще обізнане про небезпеки та буде мати інформацію про реагування;

Допоможе гармонізувати повідомлення різних державних органів України у разі кризи (буде запобігати можливості суперечливих повідомлень);

Допоможе державним органам, що здійснюють антикризове управління, отримувати важливу додаткову інформацію про кризу;

Зменшить обсяги витрат;

Дозволить державним органам у найкоротший час почати кризову безперервну комунікацію та підтримку заявників вже у заздалегідь підготовленому стані;

Підвищить довіру до держави.