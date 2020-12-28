У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону №4504 про територіальну оборону України. Документ передбачає створення сил територіальної оборони, члени якої будуть зберігати вдома стрілецьку зброю.

Відповідний законопроєкт подав у Раду депутат від фракції "Голос" Андрій Шараськін. Його підтримав заступник секретаря РНБО генерал-майор Сергій Кривонос, який закликав депутатів розглянути документ якнайшвидше. Про це він заявив на пресконференції в агенції Інтерфакс-Україна.

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Що сказав Кривонос

Заступник секретаря РНБО, який є одним з авторів законопроєкту, розповів, що у жовтні 2019 року концепцію представили Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Після цього створили робочу групу, яка співпрацювала з представниками силових структур.

Ми враховували досвід, отриманий нашими сусідами. Безпосередньо, Естонія, Литва, Польща. Як це робиться в тій же Швеції, в Сполучених Штатах, Швейцарії,

– додав він.

На його думку, законопроєкт стане своєрідною "абеткою" територіальної оборони і "розставить всі взаємовідносини, починаючи від президента України, закінчуючи останнім громадянином України, який проживає в далекому хуторі чи в далекому селі".

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Про зброю та військову техніку

Під час опрацювання програми розвитку територіальної оборони регіони будуть оснащені військовою технікою та зброєю.

Сказати, що там будуть танки, БМП, – я б це поки не казав. Завдання номер один – це володіння стрілецькою зброєю,

– наголосив Кривонос.

Він додав, що зброя повинна зберігатися вдома у членів територіальної оборони.

Охочих захищати суверенітет України мало

Андрій Шараськін відзначив, що, незважаючи на обов’язковість, охочих захищати незалежність України дуже мало. Саме через те закон про територіальну оборону треба ухвалити якнайшвидше – у лютому-березні 2021 року.

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