В Україні до довічного ув'язнення засуджена 21 жінка

Джерело:Офіс омбудсмена
У в'язницях України відбувають покарання 2458 жінок. Найчастіше засуджених утримують в установах, які розташовані далеко від їхнього дому.
Загалом у в'язницях є 1475 жінок засуджених до позбавлення волі, 21 – до довічного позбавлення волі та 960 – ув'язнені.
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Через те, що жінок утримують у в'язницях далеко від дому, вони не можуть бачитися з рідними. Процедура проведенням короткострокових та довготривалих побачень із дітьми та родичами дуже ускладнена.
Зауважимо, чоловіків переважно утримують поблизу їхнього дому, адже установи виконання покарання для них розташовані в кожній області України.
Багато жінок у в'язницях є малозабезпеченими, одинокими матерями, жертвами домашнього насильства та жорстокого поводження, з наркотичною або алкогольною залежністю. Під час ув'язнення для них не забезпечують проведення реабілітації та лікування.
У 90% установ, в яких утримуються жінки, не проводять профілактично-медичні огляди. Мовиться про обстеження психіатром, гінекологом та ендокринологом.
Через це виявити хворобу на ранній стадії – неможливо. Крім того, немає доступу до своєчасного лікування, що призводить до тяжкого перебігу захворювання, а в окремих випадках до летальних наслідків.
Вагітні жінки, яких тримають під вартою, як і новонароджені діти, в більшості установ попереднього ув'язнення не забезпечені належним медичним супроводом, харчуванням та умовами тримання,
– наголосили в Офісі омбудсмена.
Там зазначили, що й в автоказах не створені умови для вагітних та жінок з дітьми.
У відомстві закликали Мін'юст та судові органи визначити пріоритетні напрямки забезпечення потреб жінок у кримінально-виконавчій системі.Зверніть увагу! За даними Офісу омбудсмена, з-поміж 83 установ виконання покарань в Україні, лише 7 з них призначені для жінок.