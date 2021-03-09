У в'язницях України відбувають покарання 2458 жінок. Найчастіше засуджених утримують в установах, які розташовані далеко від їхнього дому.

В яких умовах утримують жінок

Загалом у в'язницях є 1475 жінок засуджених до позбавлення волі, 21 – до довічного позбавлення волі та 960 – ув'язнені.

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Через те, що жінок утримують у в'язницях далеко від дому, вони не можуть бачитися з рідними. Процедура проведенням короткострокових та довготривалих побачень із дітьми та родичами дуже ускладнена.

Зауважимо, чоловіків переважно утримують поблизу їхнього дому, адже установи виконання покарання для них розташовані в кожній області України.

Багато жінок у в'язницях є малозабезпеченими, одинокими матерями, жертвами домашнього насильства та жорстокого поводження, з наркотичною або алкогольною залежністю. Під час ув'язнення для них не забезпечують проведення реабілітації та лікування.

У в'язницях не проводять медогляди

У 90% установ, в яких утримуються жінки, не проводять профілактично-медичні огляди. Мовиться про обстеження психіатром, гінекологом та ендокринологом.

Через це виявити хворобу на ранній стадії – неможливо. Крім того, немає доступу до своєчасного лікування, що призводить до тяжкого перебігу захворювання, а в окремих випадках до летальних наслідків.

Вагітні жінки, яких тримають під вартою, як і новонароджені діти, в більшості установ попереднього ув'язнення не забезпечені належним медичним супроводом, харчуванням та умовами тримання,

– наголосили в Офісі омбудсмена.

Там зазначили, що й в автоказах не створені умови для вагітних та жінок з дітьми.

У відомстві закликали Мін'юст та судові органи визначити пріоритетні напрямки забезпечення потреб жінок у кримінально-виконавчій системі.

Зверніть увагу! За даними Офісу омбудсмена, з-поміж 83 установ виконання покарань в Україні, лише 7 з них призначені для жінок.