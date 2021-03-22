Державна екологічна інспекція попередила, що до 2050 року Україні може загрожувати дефіцит питної води. Причинами такої ситуації є скид небезпечних речовин, недостатньо очищені стоки та засмічення річок.

Протягом 2020 року Держекоінспекції склала 3 777 протоколів про адміністративні правопорушення у сфері водних ресурсів, розрахувавши 188 мільйонів гривень збитків.

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Проблема питної води: що загрожує Україні

За даними національної Гідрометслужби, концентрація токсичних сполук в українських річках в 30 – 40 разів перевищує гранично допустимі норми.

Через це, згідно з прогнозами Інституту водних проблем і меліорації, вже до 2050 року Україні доведеться імпортувати питну воду,

– наголосив глава ДЕІ Андрій Мальований.

Фактори, які можуть призвести до дефіциту води

скид небезпечних речовин;

недостатньо очищені стоки;

засмічення річок.

Що робити, аби так не сталося

За словами Мальованого, захист водних ресурсів України має стати пріоритетним завданням. Екоінспекція постійно працює над посиленням контролю у цій сфері.

"Торік (2020 рік – 24 канал) було підписано меморандум про співпрацю з Держводагентством, у рамках якого працюємо над створенням системи оперативного спостереження за станом водних об'єктів", – розповів глава Держекоінспекції.

Він звернув увагу, що дуже важливу роль у збереженні чистої питної води відіграє кожна людина. Мальований закликав економно використовувати воду та прибирати сміття з прибережних зон.

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Зверніть увагу! У щорічній доповіді ЮНЕСКО попередили про те, що в найближче десятиріччя людство може зіткнутися з глобальним дефіцитом води.