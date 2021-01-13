Державний службовець, якому виповнилося 65 років, може продовжити працювати, якщо він цього хоче. Такі умови передбачає закон № 1086-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі", який президент Зеленський вже підписав.

Відповідний закон Верховна Рада ухвалила ще 16 грудня 2020 року. Про це мовиться на офіційному сайті Президента України. До речі Штрафи за допуск осіб без масок – закон опублікували: коли вступить у дію Що передбачає новий закон За рішенням суб’єкта призначення держслужбовець може бути залишений на державній службі після досягнення 65-річного віку за власною згодою. Рішення про продовження строку перебування на держслужбі ухвалює суб’єкт призначення щороку, але лише до досягнення держслужбовцем 70-річного віку. Не більш ніж на 5 років можуть продовжити термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування. Відповідні рішення мають прийняти сільський, селищний, міський голови, а також голови районної, районної у місті та обласної рад. Рішення про продовження строку перебування на службі в органах місцевого самоврядування ухвалює голова відповідної ради щороку, але також лише до 70-річного віку держслужбовця. Повноваження суб'єкта призначення стосовно керівника Апарату Верховної Ради України здійснює Голова Верховної Ради. Читайте також Українці зможуть купувати ліки онлайн: скільки коштуватиме послуга та як їх перевозитимуть Зверніть увагу! Відповідно до закону, на період карантину призупинено дію положень Закону України "Про державну службу" та Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" в частині проведення конкурсів на посади державної служби. Це означає, що у новостворених під час карантину органах державної влади добір на посади державної служби не проводиться. Призначення здійснюється виключно за результатами конкурсу відповідно до положень Закону України "Про державну службу".