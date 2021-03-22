У Зеленського готові компенсувати побічні дії вакцинації від COVID-19

Офіс Президента хоче створити спеціальний фонд для виплати компенсацій за можливі наслідки після щеплення від COVID-19. Володимир Зеленський вже незабаром підпише відповідний закон.

Як тільки Зеленський підпише документ, Кабінет Міністрів своєю постановою створить спеціальний компенсаційний фонд. Відповідне питання обговорили на селекторній нараді під головуванням президента України.

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Володимир Зеленський заявив, що держава бере на себе відповідальність за наслідки щеплення проти коронавірусу.

Вакцинація в Україні: скільки людей щепились

Станом на 22 березня в Україні всього проти COVID-19 щепились 111 025 людей. Одна з них отримала 2 дози препарату.

За останню добу вакцинувались 2 715 українців.

22 березня в Україні стартував другий етап вакцинації. Він передбачає проведення щеплень у стаціонарних пунктах.

1 березня всі, хто хоче щепитись від

можуть записатися на безкоштовну вакцинацію онлайн або за телефоном гарячої лінії.

COVID-19,



Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу