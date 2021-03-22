У Зеленського готові компенсувати побічні дії вакцинації від COVID-19
Офіс Президента хоче створити спеціальний фонд для виплати компенсацій за можливі наслідки після щеплення від COVID-19. Володимир Зеленський вже незабаром підпише відповідний закон.
Джерело:Офіс Президента
Як тільки Зеленський підпише документ, Кабінет Міністрів своєю постановою створить спеціальний компенсаційний фонд. Відповідне питання обговорили на селекторній нараді під головуванням президента України.
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Володимир Зеленський заявив, що держава бере на себе відповідальність за наслідки щеплення проти коронавірусу.
Вакцинація в Україні: скільки людей щепились
- Станом на 22 березня в Україні всього проти COVID-19 щепились 111 025 людей. Одна з них отримала 2 дози препарату.
- За останню добу вакцинувались 2 715 українців.
- 22 березня в Україні стартував другий етап вакцинації. Він передбачає проведення щеплень у стаціонарних пунктах.
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