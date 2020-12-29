Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесні найменування українським військовим частинам. Почесні назви отримали формування Збройних сил України й Державної спеціальної служби транспорту.

Почесні найменування присвоєні для продовження історичних військових традицій, а також через зразкове виконання бойових завдань, розповіли в Офісі Президента України.

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Які військові формування отримали нові назви:

1194 окремий батальйон радіоелектронної боротьби Повітряних сил ЗСУ – ім'я отамана Кирила Бондарука (повстанський отаман часів Української революції на початку 20 століття);

76 окремий полк зв'язку радіотехнічного забезпечення Повітряних сил ЗСУ – ім'я Вячеслава Чорновола (політик часів становлення української державності в 1990-их роках);

36 шляхо-відновлювальний полк Державної спеціальної служби транспорту – найменування "Конотопський";

26 окрема бригада Державної спеціальної служби транспорту – найменування "Дніпровська".