В Україні буде полк імені Вячеслава Чорновола: Зеленський присвоїв почесні звання
Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесні найменування українським військовим частинам. Почесні назви отримали формування Збройних сил України й Державної спеціальної служби транспорту.
Почесні найменування присвоєні для продовження історичних військових традицій, а також через зразкове виконання бойових завдань, розповіли в Офісі Президента України.
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Які військові формування отримали нові назви:
- 1194 окремий батальйон радіоелектронної боротьби Повітряних сил ЗСУ – ім'я отамана Кирила Бондарука (повстанський отаман часів Української революції на початку 20 століття);
- 76 окремий полк зв'язку радіотехнічного забезпечення Повітряних сил ЗСУ – ім'я Вячеслава Чорновола (політик часів становлення української державності в 1990-их роках);
- 36 шляхо-відновлювальний полк Державної спеціальної служби транспорту – найменування "Конотопський";
- 26 окрема бригада Державної спеціальної служби транспорту – найменування "Дніпровська".
Чому військовим формуванням присвоюють найменування?
Така традиція в Україні є вже майже 15 років, але особливо популярною вона встала у 2014 році після початку російсько-української війни. У такий спосіб вшановують видатних діячів чи історичні події.
Наприклад, часто формуванням присвоюють найменування видатних полководців, військових чи інших діячів. Присвоюють і географічні найменування, зокрема, коли бригада брала активну участь у бойових діях у цьому місці, наприклад, у визволенні міст.
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