В Україну йде негода: де буде ожеледиця та штормовий вітер

Після тимчасової відлиги у більшості регіонів України різко похолодає. Майже усі області накриє штормовий вітер, а на дорогах буде ожеледиця.
Джерело: Укргідрометцентр
Метеорологи попередили про потенційно небезпечні погодні умови по всій території України, окрім окупованого Криму.
Варте уваги Коли в Україні минуть морози і потеплішає: прогноз синоптика
Ожеледиця в Україні 5 лютого / Фото Укргідрометцентру
Мешканцям північних областей 5 лютого доведеться одягатися тепліше. Там стовпчики термометрів опустяться аж до -5...-7 градусів морозу.
Натомість найтепліше буде на Півдні. Зауважимо, що у більшості регіонів країни, за прогнозами синоптиків, буде суха та вітряна погода.