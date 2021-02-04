В Україну йде негода: де буде ожеледиця та штормовий вітер

4 лютого 2021 , 16:31
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Після тимчасової відлиги у більшості регіонів України різко похолодає. Майже усі області накриє штормовий вітер, а на дорогах буде ожеледиця.

Джерело: Укргідрометцентр

Метеорологи попередили про потенційно небезпечні погодні умови по всій території України, окрім окупованого Криму.

Варте уваги Коли в Україні минуть морози і потеплішає: прогноз синоптика

Ожеледиця:

  • Львівська область;
  • Рівненська;
  • Волинська;
  • Закарпатська;
  • Чернівецька.

Штормовий вітер та ожеледиця:

  • Івано-Франківська область;
  • Тернопільська;
  • Хмельницька;
  • Житомирська;
  • Вінницька;
  • Одеська;
  • Миколаївська;
  • Херсонська;
  • Київська;
  • Чернігівська;
  • Черкаська;
  • Кіровоградська;
  • Запорізька;
  • Донецька;
  • Луганська;
  • Харківська;
  • Дніпропетровська;
  • Сумська;
  • Полтавська.


Ожеледиця в Україні 5 лютого / Фото Укргідрометцентру

Яку погоду чекати в Україні 5 лютого

Мешканцям північних областей 5 лютого доведеться одягатися тепліше. Там стовпчики термометрів опустяться аж до -5...-7 градусів морозу.

Натомість найтепліше буде на Півдні. Зауважимо, що у більшості регіонів країни, за прогнозами синоптиків, буде суха та вітряна погода.