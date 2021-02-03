Через потужні вітри в Україні оголосили штормове повідомлення: в яких областях

Синоптики прогнозують на 4 лютого в частині областей потужні пориви вітру. Через це там оголосили I рівень небезпечності – жовтий.

Джерело: Укргідрометцентр

В Україну прийшло потепління – стовпчики термометрів 4 лютого місцями сягнуть +8…+10 градусів. Однак в частині областей дутимуть сильні вітри.

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Де прогнозують штормовий вітер

У Львівській,

Івано-Франківській,

Закарпатській,

Волинській,

Тернопільській,

Чернівецькій, Хмельницькій,

Рівненській,

Житомирській,

Київській,

Вінницькій областях.

Там пориви вітру становитимуть 15 – 20 метрів за секунду. Через ускладнення погодних умов у цих регіонах оголосили I рівень небезпечності – жовтий.

Прогноз погоди на 4 лютого в Україні