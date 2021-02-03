Через потужні вітри в Україні оголосили штормове повідомлення: в яких областях

Синоптики прогнозують на 4 лютого в частині областей потужні пориви вітру. Через це там оголосили I рівень небезпечності – жовтий.
Джерело: Укргідрометцентр
В Україну прийшло потепління – стовпчики термометрів 4 лютого місцями сягнуть +8…+10 градусів. Однак в частині областей дутимуть сильні вітри.
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Там пориви вітру становитимуть 15 – 20 метрів за секунду. Через ускладнення погодних умов у цих регіонах оголосили I рівень небезпечності – жовтий.