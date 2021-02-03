Через потужні вітри в Україні оголосили штормове повідомлення: в яких областях

3 лютого 2021 , 16:14
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Синоптики прогнозують на 4 лютого в частині областей потужні пориви вітру. Через це там оголосили I рівень небезпечності – жовтий.

Джерело: Укргідрометцентр

В Україну прийшло потепління – стовпчики термометрів 4 лютого місцями сягнуть +8…+10 градусів. Однак в частині областей дутимуть сильні вітри.

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Де прогнозують штормовий вітер

  • У Львівській,
  • Івано-Франківській,
  • Закарпатській,
  • Волинській,
  • Тернопільській,
  • Чернівецькій, Хмельницькій,
  • Рівненській,
  • Житомирській,
  • Київській,
  • Вінницькій областях.

Там пориви вітру становитимуть 15 – 20 метрів за секунду. Через ускладнення погодних умов у цих регіонах оголосили I рівень небезпечності – жовтий.

Прогноз погоди на 4 лютого в Україні

  • Середня температура становитиме +5…+7 градусів. Найтепліше буде в Одеській, Харківській областях та у Криму – до 10 градусів.
  • Дощі охоплять усю територію країни, їх прогнозують як вночі, так і вдень.