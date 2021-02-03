Через потужні вітри в Україні оголосили штормове повідомлення: в яких областях
Синоптики прогнозують на 4 лютого в частині областей потужні пориви вітру. Через це там оголосили I рівень небезпечності – жовтий.
Джерело: Укргідрометцентр
В Україну прийшло потепління – стовпчики термометрів 4 лютого місцями сягнуть +8…+10 градусів. Однак в частині областей дутимуть сильні вітри.
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Де прогнозують штормовий вітер
- У Львівській,
- Івано-Франківській,
- Закарпатській,
- Волинській,
- Тернопільській,
- Чернівецькій, Хмельницькій,
- Рівненській,
- Житомирській,
- Київській,
- Вінницькій областях.
Там пориви вітру становитимуть 15 – 20 метрів за секунду. Через ускладнення погодних умов у цих регіонах оголосили I рівень небезпечності – жовтий.
Прогноз погоди на 4 лютого в Україні
- Середня температура становитиме +5…+7 градусів. Найтепліше буде в Одеській, Харківській областях та у Криму – до 10 градусів.
- Дощі охоплять усю територію країни, їх прогнозують як вночі, так і вдень.
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