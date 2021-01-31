В Україні погіршиться погода: які регіони потерпатимуть від негоди

31 січня 2021 , 10:15
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Синоптики прогнозують, що у найближчі 2 доби в Україну прийде негода. Вона зачепить не всі регіони, а лише центральні та частково південні й північно-східні.

Джерело: ДСНС

Протягом 31 січня – 2 лютого в деяких регіонах України сніжитиме. Також рятувальники попередили про налипання мокрого снігу та ожеледицю.

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Де чекати негоду

Прогнозується, що погодні умови погіршаться у:

  • Одеській області;
  • Миколаївській області;
  • Харківській області.

На дорогах більшості областей України, крім південних регіонів, буде ожеледиця.

Якою буде температура

  • 31 січня – у південних областях та на Сході повітря прогріється до +5 градусів. В інших регіонах України температура сягатиме 0...-5 градусів.
  • 1 – 2 лютого буде набагато холодніше. Вночі стовпчики термометрів максимально покажуть -4...-10 градусів. Вдень варто чекати лише на 0...-6 градусів.

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Негода в Україні

  • Вже понад тиждень в Україні вирує снігова негода. Вона то слабшає, то набирає більшої сили. Найбільше від неї страждають автомобілісти.
  • До прикладу, 28 січня через сильні снігопади, ожеледицю та шквальні пориви вітру правоохоронці тимчасово закрили трасу Київ – Одеса. Через це на автошляху М-05 утворилися величезні затори.

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