В Україні погіршиться погода: які регіони потерпатимуть від негоди

Синоптики прогнозують, що у найближчі 2 доби в Україну прийде негода. Вона зачепить не всі регіони, а лише центральні та частково південні й північно-східні.
Джерело: ДСНС
Протягом 31 січня – 2 лютого в деяких регіонах України сніжитиме. Також рятувальники попередили про налипання мокрого снігу та ожеледицю.
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Де чекати негоду
Прогнозується, що погодні умови погіршаться у:
- Одеській області;
- Миколаївській області;
- Харківській області.
На дорогах більшості областей України, крім південних регіонів, буде ожеледиця.
Якою буде температура
- 31 січня – у південних областях та на Сході повітря прогріється до +5 градусів. В інших регіонах України температура сягатиме 0...-5 градусів.
- 1 – 2 лютого буде набагато холодніше. Вночі стовпчики термометрів максимально покажуть -4...-10 градусів. Вдень варто чекати лише на 0...-6 градусів.
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Негода в Україні
- Вже понад тиждень в Україні вирує снігова негода. Вона то слабшає, то набирає більшої сили. Найбільше від неї страждають автомобілісти.
- До прикладу, 28 січня через сильні снігопади, ожеледицю та шквальні пориви вітру правоохоронці тимчасово закрили трасу Київ – Одеса. Через це на автошляху М-05 утворилися величезні затори.
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