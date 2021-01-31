Синоптики прогнозують, що у найближчі 2 доби в Україну прийде негода. Вона зачепить не всі регіони, а лише центральні та частково південні й північно-східні.

Джерело: ДСНС Протягом 31 січня – 2 лютого в деяких регіонах України сніжитиме. Також рятувальники попередили про налипання мокрого снігу та ожеледицю. Важливо Прогноз погоди на 31 січня: в Україні – без опадів, але вітряно Де чекати негоду Прогнозується, що погодні умови погіршаться у: Одеській області;

Миколаївській області;

Харківській області. На дорогах більшості областей України, крім південних регіонів, буде ожеледиця. Якою буде температура 31 січня – у південних областях та на Сході повітря прогріється до +5 градусів. В інших регіонах України температура сягатиме 0...-5 градусів.

– у південних областях та на Сході повітря прогріється до +5 градусів. В інших регіонах України температура сягатиме 0...-5 градусів. 1 – 2 лютого буде набагато холодніше. Вночі стовпчики термометрів максимально покажуть -4...-10 градусів. Вдень варто чекати лише на 0...-6 градусів. Актуально Вітер виривав стовпи з землі: наслідки потужної негоди на Одещині Негода в Україні Вже понад тиждень в Україні вирує снігова негода . Вона то слабшає, то набирає більшої сили. Найбільше від неї страждають автомобілісти.

. Вона то слабшає, то набирає більшої сили. Найбільше від неї страждають автомобілісти. До прикладу, 28 січня через сильні снігопади, ожеледицю та шквальні пориви вітру правоохоронці тимчасово закрили трасу Київ – Одеса. Через це на автошляху М-05 утворилися величезні затори. Негода лютує в Україні: дивіться відео