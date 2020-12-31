У Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях рятувальники попереджають про підйом рівня води у річках 31 грудня та 1 січня. Втім, загрози паводка у цих регіонах на Новий рік нема.

Рівень води у річках Закарпаття може піднятися на 0,5 – 1,5 метра. Про це мовиться у повідомленні на сайті ДСНС.

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Рятувальники також попередили, що у нижній течії річки Боржави можливий початковий вихід води на заплаву.

Водночас на річках басейнів Сяну та Дністра на Львівщині та Прикарпатті очікується підйом рівнів води на 0,3 – 1,3 метра, без негативних наслідків.

Зауважимо, що раніше рятувальники попереджали про негоду у Карпатах на Новий рік. Там очікується мокрий сніг, густий туман та ожеледиця на дорогах. Туристам радять не йти в гори за таких погодних умов. Окрім того, існує небезпека сходження лавин.

Водночас 31 грудня погода на всій території України буде майже весняна. На Півдні повітря прогріється навіть до +13. На сам Новий рік, 1 січня, температура повітря дещо знизиться, у деяких західних регіонах очікується мокрий сніг із дощем.