В Україні – 6 роковини обстрілу Маріуполя: фото

В Україні 24 січня вшановують пам'ять загиблих під час обстрілу терористами мікрорайону "Східний" у Маріуполі. Цьогоріч – 6 роковини трагедії.

Як обстрілювали Маріуполь

У 2015 році проросійські бойовики обстріляли Орджонікідзевський район Маріуполя та прилегле селище Виноградне Волноваського району, повідомляє 24 канал.

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Вогонь відкривали з "Граду" та "Урагану". У 2018 році Служба безпеки України навела докази, що Маріуполь обстрілювали з російської артилерії та за наказом офіцерів армії Росії.

Ввечері 24 січня Україна попросила терміново зібрати Радбез ООН, аби прийняти рішення щодо Донбасу. Однак російська сторона заблокувала заяву.

Жертви обстрілу

У результаті 30 людей загинуло, з них 2 дітей. Ще 108 – бойовики поранили.

Крім того, пошкодили 30 житлових будинків, 7 закладів освіти, інфраструктуру та лінію електропередач. Через обстріл металургійний комбінат "Азовсталь" частково зупинив роботу.

Зверніть увагу! Через трагедію 25 січня 2015 року оголосили в Україні днем жалоби. Згодом у Маріуполі встановили пам'ятник загиблим.

Детальніше про обстріл – читайте за посиланням.



Обстріляний Маріуполь / Фото Євгена Сосновського



Обстріляна школа у Маріуполі / Фото Укрінформ



Обстріляний житловий квартал / Фото Укрінформ