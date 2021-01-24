В Україні – 6 роковини обстрілу Маріуполя: фото

В Україні 24 січня вшановують пам'ять загиблих під час обстрілу терористами мікрорайону "Східний" у Маріуполі. Цьогоріч – 6 роковини трагедії.
У 2015 році проросійські бойовики обстріляли Орджонікідзевський район Маріуполя та прилегле селище Виноградне Волноваського району, повідомляє 24 канал.
Важливо Гранатомети і велике число обстрілів: на Донбасі знову було неспокійно
Вогонь відкривали з "Граду" та "Урагану". У 2018 році Служба безпеки України навела докази, що Маріуполь обстрілювали з російської артилерії та за наказом офіцерів армії Росії.
Ввечері 24 січня Україна попросила терміново зібрати Радбез ООН, аби прийняти рішення щодо Донбасу. Однак російська сторона заблокувала заяву.
Зверніть увагу! Через трагедію 25 січня 2015 року оголосили в Україні днем жалоби. Згодом у Маріуполі встановили пам'ятник загиблим.
Детальніше про обстріл – читайте за посиланням.
Обстріляний Маріуполь / Фото Євгена Сосновського
Обстріляна школа у Маріуполі / Фото Укрінформ