В Україні – 6 річниця обстрілу Маріуполя: фото
В Україні 24 січня вшановують пам'ять загиблих під час обстрілу терористами мікрорайону "Східний" у Маріуполі. Цьогоріч – 6 річниця трагедії.
Як обстрілювали Маріуполь
У 2015 році терористи обстріляли Орджонікідзевський район Маріуполя та прилегле селище Виноградне Волноваського району, повідомляє 24 канал.
Важливо Гранатомети і велике число обстрілів: на Донбасі знову було неспокійно
Вогонь відкривали з "Граду" та "Урагану". У 2018 році Служба безпеки України навела докази, що Маріуполь обстрілювали з російської артилерії та за наказом офіцерів армії Росії.
Ввечері 24 січня Україна попросила терміново зібрати Радбез ООН, аби прийняти рішення щодо Донбасу. Однак російська сторона заблокувала заяву.
Жертви обстрілу
- У результаті 30 людей загинуло, з них 2 дітей. Ще 108 – бойовики поранили.
- Крім того, пошкодили 30 житлових будинків, 7 закладів освіти, інфраструктуру та лінію електропередач. Через обстріл металургійний комбінат "Азовсталь" частково зупинив роботу.
Обстріляний Маріуполь / Фото Євгена Сосновського
Обстріляна школа у Маріуполі / Фото Укрінформ
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