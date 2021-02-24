У більшості регіонів України ожеледиця: рятувальники оголосили перший рівень небезпечності

Джерело:ДСНС
У більшості областей України протягом 24 лютого буде ожеледиця на дорогах. Рятувальники оголосили про перший рівень небезпечності та закликали водіїв бути обережними.
За даними рятувальників, ожеледиця буде у всіх областях України, крім півдня.
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В Україні та Києві оголосили жовтий рівень небезпечності. Через ожеледицю водіям радять:
Також водіїв закликають під час снігопадів та ожеледиці на дорогах не використовувати автотранспорт з літніми шинами.
Синоптики прогнозують, що у середу, 24 лютого, у 8 областях сніжитиме. Водночас мешканці Західної України будуть тішитися теплом та сонячною погодою. А от на сході, півдні та півночі будуть мінусові температури.
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