У більшості областей України протягом 24 лютого буде ожеледиця на дорогах. Рятувальники оголосили про перший рівень небезпечності та закликали водіїв бути обережними.

За даними рятувальників, ожеледиця буде у всіх областях України, крім півдня.

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В Україні та Києві оголосили жовтий рівень небезпечності. Через ожеледицю водіям радять:

дотримуватися швидкісного режиму,

дистанції,

відмовитися від ризикованих маневрувань на дорозі.

Також водіїв закликають під час снігопадів та ожеледиці на дорогах не використовувати автотранспорт з літніми шинами.

Якою буде погода в Україні 24 лютого

Синоптики прогнозують, що у середу, 24 лютого, у 8 областях сніжитиме. Водночас мешканці Західної України будуть тішитися теплом та сонячною погодою. А от на сході, півдні та півночі будуть мінусові температури.

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Поради водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу