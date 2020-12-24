Одразу в 6 різних областях України випав сніг. Засніжило переважно в центральній частині України, а також частково на півночі й півдні. Подекуди випало до 8 сантиметрів снігу.

Загалом у різних областях України випало від 2 до 8 сантиметрів снігу. Про це повідомляє "Укравтодор".

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Де випав сніг:

у Дніпропетровській,

Кіровоградській,

Полтавській,

Сумській,

Херсонській,

Чернігівській областях.

Найбільшим є сніг у північних областях – Сумській і Чернігівській. Там справді снігова ковдра досягає до 8 сантиметрів.

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Натомість на півдні сніг випав зовсім маленьким. Він лише злегка вкрив землю.



Сніг випав у Херсоні / Фото "Кавун.city"