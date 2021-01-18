В Україні у 2020 році ще більше зріс рівень бідності населення. Однією з причин стала пандемія коронавірусу, яка підкосила не лише здоров'я громадян, але й завдала відчутного удару по їхньому фінансовому становищу.

У першому півріччі 2020 року в порівнянні з цим же періодом 2019 року рівень бідності зріс із 41% до 51%. Про це в ефірі "Українського радіо" повідомила завідувачка відділу дослідження рівня життя Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України кандидатка економічних наук Людмила Черенько, інформує пресслужба відомства.

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Кого зараховують до бідних людей

Черенько пояснює, що рівень бідності – це фактичний прожитковий мінімум. Не той прожитковий мінімум, що закладений у бюджет і складає близько 2 тисяч. Це прожитковий мінімум, який розраховує Мінсоцполітики по фактичних цінах ринку і він майже вдвічі перевищує офіційний. Тобто це близько 4000 гривень на місяць на одну особу.

"В даних умовах ми визнаємо це як найкращу лінію бідності, оскільки вона дуже чутлива до змін. Ми аналізуємо не доходи, а витрати населення", – зазначає вона.

Ситуація невтішна. 2020 рік однозначно дав суттєве підвищення бідності, зниження реальних доходів та споживчих можливостей населення. Сьогодні ми маємо дані за перше півріччя. Вони гірші, ніж буде в цілому за рік, оскільки перший квартал – це повністю карантинний період, коли були практично погіршені усі соціальні показники,

– сказала експертка.

За її словами, в Україні справді відбулося зростання масштабів бідності. Проте, погіршення ситуації торкнулося не всіх, але наразі невідомо, який відсоток населення зберіг свій рівень життя.

Підвищення мінімальної зарплати впливає на рівень бідності

Експертка розповіла, що збільшення мінімальної зарплати запускає зростання по всій економіці. Будь-яке підвищення мінімальної заробітної плати запускає дуже позитивну ланцюгову реакцію. Відрахування в бюджет ідуть не лише з державного сектору. Підприємці сплачують податки за своїх працівників в основному з мінімальної зарплати. Тому зростання мінімальної заробітної плати призводить до миттєвого поповнення державного бюджету.

Водночас Черенько підкреслила, що це зростання має бути суттєвим, хоча б на 50%.

На жаль, це невигідно для бізнесу. З початку 90-их ми живемо за моделлю низьких стандартів оплати праці, коли праця є економічно невигідною,

– підсумувала вона.

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