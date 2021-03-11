Сильний вітер і хуртовини: в Україні оголосили штормове попередження

В Україні 12 березня прогнозують суттєве погіршення погодних умов. У більшості областей очікують сніг і хуртовини, а також штормовий вітер.

До Харківщини та Дніпропетровщини волога повітряна маса дійде аж пізно ввечері, або взагалі 13 березня. Крим, Запоріжжя, Донеччина та Луганщина у п'ятницю втримаються від опадів.

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Вітер в Україні очікується сильний, до штормових поривів.

Якою буде температура 12 березня

Протягом дня у більшості областей температура повітря коливатиметься поблизу нуля. На Сході стовпчики термометрів показуватимуть до -3 градусів.

Найтепліше буде у західних областях – +4...+7 градусів.

Погода у Києві

У Києві очікується зміна погоди, у п'ятницю падатиме сніг та мокрий сніг. Вдень у столиці похолодає до нуля градусів. Також варто очікувати посилення вітру до 15 – 20 метрів на секунду.

А потепління передбачається суботу – неділю,

– підсумувала Наталка Діденко.

У ДСНС попереджають про потужні пориви вітру

У ДСНС повідомляють, що протягом доби у п'ятницю, 12 березня, передбачаються потужні пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. Під ударом опиняться більшість областей, окрім східних.

У Карпатах швидкість вітру сягатиме від 25 до 30 метрів на секунду, також варто очікувати хуртовини, а вночі значний сніг (I рівень небезпечності, жовтий).

Погодні умови та ожеледиця на дорогах можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках шляхів та вулиць.