На Харківщині 18 грудня прикордонники зупинили чоловіка, який намагався перевезти через кордон наркотики. Речовину у сумці порушника виявив службовий пес правоохоронців. Наразі її направили на експертизу.

Деталі інциденту

Порушення трапилося у пункті пропуску Гоптівка. 42-річний порушник їхав до Росії на автомобілі Reno як пасажир. Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

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Під час огляду автомобіля відреагував службовий собака, який натренований на пошук наркотичних речовин. Чотирилапий вказав на валізу українця. Оглянувши її вміст правоохоронці виявили 6 брикетів з речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження, зовні схожою на наркотичну.

Крім того, службовий пес зреагував й на кишеню чоловіка, виявилося, що в ній теж був пакунок. Втім, він був пустим. Прикордонники припускають, що зловмисник раніше зберігав у ньому заборонену речовину.

Наразі виявлену "травичку", загальна вага якої склала майже 400 грамів, передано для експертизи,

– зазначили у Держприкордонслужбі.

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