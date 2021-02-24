У Великій Яромирці, на Поділлі розташований музей Серафима Леська. Роками він колекціонував предмети старовини та історії людей, які уклав у величезну родову енциклопедію села

У 1997 році Серафим почав власноруч будувати музей: заклав фундамент зі скляних пляшок, стіни спорудив з пластикових, а на даху встановив вітряк.

Вражає Українець плекає давні традиції: як "народжуються" гуцульські ложки – відео

Чим особливий музей

"Ходив, думав, з чого будувати, щоб не розтрачувати грошей. Та і які тоді гроші були? 85 рублів – така в колгоспі зарплата. Врешті почав пляшки збирати" – розповів Лесько.

І по смітниках ходив, і люди багато помагали – без них я б нічого не зробив. Були й скептики. А план був зробити. У 2000 році я вже відкрив музей,

– пригадав він.

У колекції музею – старовинні предмети побуту, глиняний посуд, знаряддя праці та сільськогосподарське приладдя, військовий реманент, нагороди, фотографії та книги. Експозиція також містить зібрання медалей та орденів.

Музей у Великій Яромирці / Фото Ukraїner, Поліна Забіжко



Колекціонер особливо пишається "наполеонівським" експонатом – надбитим дзвоником, який чіпляли на коня чи до брички. На ньому зберігся напис: "Париж, Наполеон, 1812".

Як Лесько береже локальну історію

В музеї є "Книга життєписів яромирчан", що містить родовід Серафима аж до 1829 року, а також сімейні історії місцевих жителів. Починається вона переліком прізвищ.

"Це ті, хто працюють над книгою, хто допомагав мені. Бо я тільки записую, але люди щось приносять. Коли людина історію знає, вона дивиться на світ інакше, – підкреслив колекціонер.

Більше про музей з пляшок Серафима Леська: дивіться у відео Ukraїner

Довідка. Ukraїner – це волонтерський медіапроєкт, що у дослідницьких експедиціях відкриває справжню, несподівану, цікаву та автентичну Україну й презентує її у світі.