Двоє чоловіків намагалися через кордон з Росії заборонені предмети. Українським прикордонникам вдалося запобігти правопорушенню.

Це трапилося у суботу, 26 грудня, у пункті пропуску "Сеньківка", де патрулювали прикордонники Чернігівського загону, повідомляє Держприкордонслужба.

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► 47-річний українець повертався в Україну на автомобілі Mercedes з російськими номерами. В його авто правоохоронці виявили 2 ножі. На одному було гравіювання із зображенням символіки ФСБ Росії.



В Україну намагалися ввезти ніж з символікою ФСБ / Фото ДПСУ

► 55-річний росіянин намагався потрапити в Україну на авто SsangYong російської реєстрації. Під час поглибленого огляду його авто прикордонники знайшли у багажнику 2 шаблі та кинджал.

В Україну намагалися провезти заборонені предмети: дивіться відео ДПСУ

Зауважимо, що прикордонники вже повідомили Нацполіцію про ймовірне правопорушення. Експертиза має встановити, чи належать виявлені предмети до холодної зброї.

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українець намагався перевезти у Росію наркотики. Порушення допоміг виявити службовий собака правоохоронців;

71-річна пенсіонерка хотіла пронести через український кордон наркотики – вона прямувала з ними також до Росії.

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