Українець приніс контрабандних голубів-"спортсменів" з Росії: його затримали на кордоні

Джерело:"Кордон.UA" на 24 каналі
Голубів у мультфільмах часто зображують як інформаторів – під час війни вони приносять таємні повідомлення з ворожого тилу. Так, анімаційні герої мають цілком реальних прототипів, навіть в Україні.
Під час Другої світової війни та у період "холодної" розвідки, різні країни утримували секретні голубині служби. Птахи, яких посилали у тил ворога, поверталися додому із дуже цінною інформацією.
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Здавалося б, крилаті загони залишилися у далекому минулому. Та виявляється, це не зовсім так. Загони є. Щоправда, з іншою місією.
Нещодавно на Сумщині, поблизу російського кордону, затримали місцевого жителя з підозрілою ношею. У картонних коробках добродій переправляв два десятки голубів.
Чоловікові загрожує адміністративна відповідальність / Фото ДПСУ
Птахи виявилися породистими аристократами. Спеціальні коди на кільцях свідчили: перед нами – підопічні "Союзу російських спортсменів-голубоводів". Організація з підмосковної Балашихи постійно проводить такі змагання – особливо пишається своїми чемпіонами на довгі дистанції.
Голуби виявились російськими / Фото ДПСУ
Контрабандні декоративні голуби / Фото ДПСУ
Як опинилося російське птаство в українському тилу, з'ясувати поки що не вдалося: затриманий пішов "у глуху відмову". Божився, що заблукав у лісі, а на голубів натрапив випадково.
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Втім, прикордонники довели: кордон він таки перетнув. І щонайменше двічі – до Росії та назад. Отож штраф у 3 з половиною тисячі гривень сплатити таки довелося. Що ж стосується самих пернатих, то їх передали до поліції.
Українець переніс через кордон птахів з Росії: дивіться відео
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