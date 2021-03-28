Голубів у мультфільмах часто зображують як інформаторів – під час війни вони приносять таємні повідомлення з ворожого тилу. Так, анімаційні герої мають цілком реальних прототипів, навіть в Україні.

Птахи на війні

Під час Другої світової війни та у період "холодної" розвідки, різні країни утримували секретні голубині служби. Птахи, яких посилали у тил ворога, поверталися додому із дуже цінною інформацією.

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Здавалося б, крилаті загони залишилися у далекому минулому. Та виявляється, це не зовсім так. Загони є. Щоправда, з іншою місією.

Затримання на Сумщині

Нещодавно на Сумщині, поблизу російського кордону, затримали місцевого жителя з підозрілою ношею. У картонних коробках добродій переправляв два десятки голубів.



Чоловікові загрожує адміністративна відповідальність / Фото ДПСУ

Птахи виявилися породистими аристократами. Спеціальні коди на кільцях свідчили: перед нами – підопічні "Союзу російських спортсменів-голубоводів". Організація з підмосковної Балашихи постійно проводить такі змагання – особливо пишається своїми чемпіонами на довгі дистанції.



Голуби виявились російськими / Фото ДПСУ



Контрабандні декоративні голуби / Фото ДПСУ

Як опинилося російське птаство в українському тилу, з'ясувати поки що не вдалося: затриманий пішов "у глуху відмову". Божився, що заблукав у лісі, а на голубів натрапив випадково.

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Втім, прикордонники довели: кордон він таки перетнув. І щонайменше двічі – до Росії та назад. Отож штраф у 3 з половиною тисячі гривень сплатити таки довелося. Що ж стосується самих пернатих, то їх передали до поліції.

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Досвід війни на Сході показав: прикордонники мають бути готовими вести бій професійно. Саме тому "зелених беретів" навчають суто військовим спеціальностям – від керування дронами до знищення ворожих бронемашин та літаків.

На українсько-польському кордоні після реконструкції відкрито відділ прикордонної служби "Мігово" імені Українського Козацтва

У Австралії вздовж усього східного узбережжя простягнувся найбільший на планеті – великий Бар'єрний риф.

Дивіться повний випуск програми "Кордон.UA" на 24 каналі: