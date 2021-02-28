Українець піднявся на Говерлу взимку на велосипеді: приголомшливі фото

Українець Роман Шутка взимку піднявся на найвищу гору України – Говерлу. Зробив він це на велосипеді. Про підготовку мандрівника до сходження, а також його поради для інших відчайдухів, читайте далі.

Варто зауважити, що Роман – досвідчений велосипедист, за його плечима – чимало років тренувань, інструкторства та подорожей горами в Україні та Європі.

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Для підйому він обрав байк Marin Rift Zone 3, проте замінив стокові покришки. При піднятті подолати на велосипеді вдалося не весь шлях. Натомість спуск повністю був здійснений саме на ньому.

Як відбулося сходження

► Шутка почав свою подорож о 6:00, 23 лютого з урочища Козьмещик. Це – стандартний туристичний маршрут. Мандрівку спланував так, аби йти протягом світлового дня.

Підйом зайняв 5 годин, з урахування багатьох зупинок для фото та відео. Спуск – майже 2 години, також з зупинками для зйомок. На самій вершині Роман провів близько години.



► Для безпечного сходження довелося понад 2 тижні чекати комфортної погоди. А також збирати інформацію про лавинонебезпечні ділянки та актуальний стан туристичних маршрутів.

Мандрівка мала відбутися тижнем раніше. Проте її довелося скасувати за кілька годин до старту – саме через різке погіршення погодних умов.

►За словами Шутки, температура у горах коливалась від -7 градусів вночі до +3 вдень, а на сонці навіть було до +15. Рухався по маршруту він у велосипедних штанах, термобілизні та велосипедній джерсі.

На самій вершині довелось одягти куртку з віндстопером. Вітер був 2 – 4 кілометри на годину. Фактично, штиль. Лише о 12:00 на вершині почався досить сильний вітер,

– пригадав велосипедист.

"Але вже на 200 метрів нижче все знову заспокоїлось. Після полудня сніг почав трохи підтавати, їхалось вже не так комфортно. Доводилось більше уваги приділяти стану натоптаної стежки", – додав він.

Поради від мандрівника

Шутка наголосив, що у таких мандрівках важливо дотримуватися заходів безпеки. Насамперед – не їздити самому. Якщо ж ніхто не може скласти компанію, варто підготуватись до форс-мажорів.

Зокрема, необхідно: