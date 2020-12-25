Запорізькі правоохоронці затримали 33-річного чоловіка, який возив людей на тимчасово окуповані території через Росію. Він заїжджав через нелегальні "вікна" на російсько-українському кордоні, контрольовані окупантами.

Чоловіка затримали 23 грудня на трасі Запоріжжя – Дніпро. У салоні його авто Volkswagen Passat перебували 3 громадян України, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Перед перетином кордону в районі окупованого Новоазовська він висаджував людей, вони йшли таємними стежками. Він їхав іншими дорогами – на тому боці й зустрічалися.



Правоохоронці затримали порушника / Фото Нацполіції



Чоловіка спіймали на гарячому / Фото Нацполіції

З одного пасажира перевізник брав до 5 тисяч гривень. Тож за рейс в один бік міг отримати максимум 20 тисяч. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські вилучили ще одне легкове авто.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Чоловіку загрожує від 7 до 9 років ув'язнення.

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Ще одна спроба нелегально перетнути кордон

Напередодні українські правоохоронці виявили 65-річного чоловіка, який прагнув незаконно перетнути кордон біля Розсипного, що на Луганщині.

Він намагався рачки покинути територію Росії. За завдяки сучасним технологіям порушника побачили прикордонники. Пенсіонера затримали.