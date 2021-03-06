Україна звернулася до адміністрації американського президента Джо Байдена з проханням посилити санкції проти газопроводу "Північний потік-2". За жорсткіші обмеження виступають й чиновники у США.

Такий заклик висловила на відеоконференції Atlantic Council Юлія Свириденко, заступниця очільника Офісу Президента.

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Будемо дуже вдячні, якщо США розглянуть введення нового всеосяжного режиму санкції,

– підкреслила вона й додала, що має на увазі обмеження проти Росії через "Північний потік-2".

Крім цього, наголосила заступниця глави Офісу Президента, Україна також закликає адміністрацію Байдена посилити участь у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Свириденко також зазначила, що участь Вашингтону в переговорному процесі щодо майбутнього Донбасу є вкрай важливою – як у нормандському, так і в мінському форматах.

Сенатор блокує призначення, аби привернути увагу Білого дому

Водночас, за інформацією Bloomberg, сенатор Тед Круз, який представляє Республіканську партію, також виступає за посилення санкцій проти "Північного потоку-2".

Через це Круз навіть блокує затвердження Вільяма Бернса на посаді директора ЦРУ. Він пояснив, що до цього його спонукає бездіяльність Білого дому щодо російського газопроводу.

"Я перестану затримувати призначення, коли Білий дім виконає своє юридичне зобов'язання – накладати санкції на кораблі та компанії, які будують трубопровід Путіна", – наголосив сенатор.

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