Україна просить Білий дім про жорсткі санкції щодо "Північного потоку-2"
Україна звернулася до адміністрації американського президента Джо Байдена з проханням посилити санкції проти газопроводу "Північний потік-2". За жорсткіші обмеження виступають й чиновники у США.
Джерело:24 канал
Такий заклик висловила на відеоконференції Atlantic Council Юлія Свириденко, заступниця очільника Офісу Президента.
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Будемо дуже вдячні, якщо США розглянуть введення нового всеосяжного режиму санкції,
– підкреслила вона й додала, що має на увазі обмеження проти Росії через "Північний потік-2".
Крім цього, наголосила заступниця глави Офісу Президента, Україна також закликає адміністрацію Байдена посилити участь у врегулюванні конфлікту на Донбасі.
Свириденко також зазначила, що участь Вашингтону в переговорному процесі щодо майбутнього Донбасу є вкрай важливою – як у нормандському, так і в мінському форматах.
Сенатор блокує призначення, аби привернути увагу Білого дому
Водночас, за інформацією Bloomberg, сенатор Тед Круз, який представляє Республіканську партію, також виступає за посилення санкцій проти "Північного потоку-2".
Через це Круз навіть блокує затвердження Вільяма Бернса на посаді директора ЦРУ. Він пояснив, що до цього його спонукає бездіяльність Білого дому щодо російського газопроводу.
"Я перестану затримувати призначення, коли Білий дім виконає своє юридичне зобов'язання – накладати санкції на кораблі та компанії, які будують трубопровід Путіна", – наголосив сенатор.
Будівництво "Північного потоку-2": останні новини
- Це – проєкт російського "Газпрому". Мовиться про транспортування природного газу з Росії у Європу. Робити це хочуть в обхід України.
- Росія оголосила, що планує завершити будівництво газопроводу до вересня 2021 року. Раніше там озвучували іншу дату – кінець квітня.
- Президент Зеленський заявив, що завершення будівництва буде потужним ударом для України та вплине на енергетичну безпеку у Європі.
- У Німеччині пояснили, що не можуть відмовитись від "Північного потоку-2". Мовляв, у такому випадку Берлін отримає численні позови.
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